La famiglia Agnelli minaccia la Meloni? Cosa sta succedendo, il sospetto

24 ottobre 2022 a

a

a

Fuoco amico sull'Italia. Non è passato inosservato l'attacco del settimanale britannico The Economist al nostro Paese. In prima pagina infatti è spuntata la copertina dal titolo "Britaly". Un chiaro riferimento alle dimissioni della premier Liz Truss dopo nemmeno due mesi di mandato, additando la tradizione d'instabilità attribuita all'Italia come una sorta di termine di paragone standard negativo.

"Molinari sta per saltare", bomba a Repubblica: insultare la Meloni non paga

Eppure per Affaritaliani.it ci sono proprio degli italiani dietro, ossia la finanziaria di casa Agnelli, la Exor. "Naturalmente in Italia si è puntato il dito contro la denigrazione all’estero del nostro Paese, cosa del resto a cui siamo purtroppo abituati - si legge -, ma nessuno si è soffermato sul fatto che questa volta non sono gli inglesi a prenderci in giro ma direttamente un italiano". Da qui la frecciata: "Seppur dal cognome strano infarcito di k e nato a New York, come da tradizione radical–chic", il mittente sembra a dir poco scontato, così come il suo destinatario: Giorgia Meloni.

Molinari nell'occhio del ciclone: chi ha assunto, rivolta a Repubblica

Più difficile, invece, capire le motivazioni. In tanti lo hanno definito "un avvertimento su fatti economico–finanziari", ma nulla è ufficiale. Per Affaritaliani.it si potrebbe presupporre che l'attacco è arrivato a supporto del "direttore Maurizio Molinari che da giorni attacca la Meloni su Repubblica". Anche questa teoria non trova al momento riscontro. Certo però è che la risonanza internazionale non è da poco. E chiunque abbia voluto mandare quel messaggio lo sa benissimo. "Il messaggio - è la conclusione - è diretto al nuovo governo che fa bene a prestarci attenzione perché questa volta la solita pizza potrebbe essere infarcita di milioni di sterline".