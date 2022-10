Lilli Gruber contro il governo: "C'è di tutto. I loro figli...", fin dove si spinge

25 ottobre 2022 a

a

a

Siamo a Otto e Mezzo, il regno di Lilli Gruber, il programma in onda su La7 e la puntata è quella di lunedì 24 ottobre. E Lilli Gruber è sempre più scatenata contro Giorgia Meloni e centrodestra. Non poteva essere altrimenti. E la conduttrice, alla vigilia del discorso del premier alla Camera per la prima fiducia del suo esecutivo, ecco che cavalca una delle polemiche del giorno, quella contro Eugenia Roccella, ministro alla Famiglia, finita nel mirino per una lettera a La Stampa in cui ha messo nero su bianco le sue idee.

"Merito? Non è giusto": il delirio di Antonella Viola contro la Meloni

E così, al termine della consueta riflessione a senso unico, ecco che Lilli la rossa si rivolge a Marco Travaglio, altro fuciliere in collegamento. "Parlano tanto di famiglia normale e regolare, ma al giuramento abbiamo visto tutto di irregolare. I figli fatti con una prima moglie, il secondo con un altra donna...", afferma la Gruber aprendo l'ennesimo fronte polemico contro il governo. "Marco Travaglio - riprende -, bisognerebbe cercare di interpretare lo spirito del tempo, accompagnare i vari processi di cambiamento della società. Staremo a vedere, per ora ci limitiamo a riflettere e commentare cos'hanno detto fino a ieri. Ma tu che giudizio dai a questo governo? Hai scritto che è un governo di mediocri?", chiede la conduttrice.

"Noi la chiameremo così": lo schiaffo di Lilli Gruber alla Meloni in tv

Da lì in poi, è un diluvio. Quello di Travaglio contro il governo: "Beh, 11 di quei ministri stavano nel governo Berlusconi. Hanno fallito, ci hanno portato al disastro: possiamo giudicarli per quello che hanno già fatto. È un governo guidato da una donna ed è una bellissima svolta. Una donna giovane, e questa è una bellissima svolta. Ma è formato quasi tutto da maschi in là negli anni. È un governo in là con le idee, con le lobby. Deve essere stato uno choc per quei 7 milioni e rotti di elettori di FdI vedere che il primo atto del primo CdM è stata la conferma di Cingolani, cioè uno dei peggiori del governo dei migliori, uno che non ne ha azzeccata una sull'energia", chiosa Travaglio, per poi prodursi nei fatti in una serie di insulti contro Cingolani. Già, per mister Fatto Quotidiano gli unici buoni sono i grillini. Fate un po' voi...