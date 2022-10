Otto e Mezzo, Travaglio sputa veleno: "Salvini sa fare solo questo"

24 ottobre 2022 a

Marco Travaglio sputa veleno su Matteo Salvini. Teatro dell'assalto è Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Il direttore del Fatto Quotidiano ha messo nel mirino il leader del Carroccio. Il motivo? Il suo iper-attivismo dal ministero delle Infrastrutture. Insomma la colpa di Salvini sarebbe quella di fare il ministro.

Di fatto il leader del Carroccio in queste ore ha incontrato il numero uno della Guardia Costiera per stabilire le strategie anche sul fronte immigrazione dato che i porti, ricordiamolo, riguardano il ministero guidato da Salvini e successivamente ha incontrato il ministro dell'Economia, Giorgetti, per fare il punto su pensioni e tasse. Tutto legittimo per un leader di partito della maggioranza e con un incarico di peso nel governo.

Ma Travaglio va ugualmente all'attacco: "Salvini sa fare solo questo. Comunicare, se gli togli anche questo è finito. Quello che fa dal ministero può creare danni e di fatto il suo parlare è l'ultima arma che ha. Vuole mettere le mani sulla gestione dell'immigrazione ma è probabile che l'incontro che ha avuto con l'ammiraglio potrebbe essere l'ultimo". Insomma Travaglio non ha perso occasione per sputare fango sul governo di centrodestra e su Salvini, il tutto nel silenzio della Gruber. Lo choc per aver perso le elezioni deve essere ancora forte.