Otto e Mezzo, Antonella Viola contro Meloni: "Merito? Non è giusto"

25 ottobre 2022 a

a

a

Si è aggiunta la dicitura "merito" al ministero dell'Istruzione e la sinistra è già insorta, come se il "merito" fosse qualcosa di ingiusto. Anche la immunologa Antonella Viola non è d'accordo con questa denominazione del dicastero: "No, non è giusto. A me non piace", sbotta durante il collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 24 ottobre. "Se parliamo di merito nella realtà accademica è qualcosa di ovvio, nella politica è quello che vorremmo. Ma la scuola deve parlare a tutti, non solo ai più bravi".



Qui l'intervento di Antonella Viola a Otto e mezzo

"Come ha salutato Draghi": la testimonianza sulla Meloni che spiega tutto

"La dispersione scolastica in Italia è molto più alta che nel resto di Europa e arriva al 16 per cento. Perdiamo studenti e questo è un grossissimo problema", prosegue la professoressa. "Certamente, dobbiamo portare avanti il concetto di impegno. Il concetto di merito alle elementari o alle medie francamente a me non piace". Insomma, conclude Antonella Viola, "non capisco il senso di inserire il concetto di merito in una istituzione come la scuola che invece deve essere accogliente, che deve fare in modo che i ragazzi partecipino al processo formativo. Non deve essere inserita nella logica di premi e punizioni. Ci sarà tempo poi nella vita per rifarsi al merito".