Otto e Mezzo, Gruber: "Noi la chiameremo così", schiaffo alla Meloni

24 ottobre 2022 a

a

a

Lilli Gruber non ci sta e così mette nel mirino Giorgia Meloni. A infastidire la conduttrice è la scelta del premier di farsi chiamare "il" presidente e non "la" presidente come vorrebbe invece la tradizione della dottrina boldriniana. Una scelta legittima quella della Meloni che di fatto lascia a risposo l'italiano senza stravolgerlo come invece ha fatto l'ex presidente della Camera. Ma a quanto pare questa scelta (per certi versi normale) della Meloni ha innescato una serie di polemiche a sinistra.

"Nulla di strano, tutto legittimo": Meloni gode, chi asfalta Boldrini

I rossi hanno usato la nota di palazzo Chigi per attaccare la Meloni accusandola di non voler riconoscere le prerogative delle donne e i loro meriti negando la stessa femminilità nell'uso delle parole. Un vero e proprio cortocircuito quello a sinistra con un premier donna accusato di maschilismo.

"Non è il sesso, ma...". Michela Murgia si copre di ridicolo: la "teoria" sulla Meloni

Ma tant'è. E così chiudendo la puntata di questa sera di Otto e Mezzo la Gruber ci ha tenuto a precisare: "Noi la chiameremo la presidente, non ci piace questo salto nel passato che lei vuole imporre". Insomma ogni piccola sfumatura è buona per la sinistra per scatenare le polemiche.