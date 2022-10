Daniela Santanchè vestita così a Montecitorio: si girano tutti

25 ottobre 2022 a

Dopo il Quirinale, Daniela Santanchè conquista anche la Camera. La ministra del Turismo è arrivata a Montecitorio per il primo voto di fiducia al governo guidato dal premier Giorgia Meloni stupendo tutti per il suo look, decisamente ricercato: dalla cravatta bianca lunga, stretta e molto glamour esibita davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il giuramento al Colle, la Pitonessa è passata a un completo gessato dal sapore maschile anni Trenta. Scelta di classe con qualche dettaglio civettuolo che ha fatto girare la testa a molti, in piazza e in aula, scatenato ovviamente i paparazzi assiepati in strada per carpire qualche dettaglio di colore in una giornata destinata a passare politicamente alla storia della Repubblica.

Occhiali da sole extralarge modello Saint Tropez, completo gessato grigio con tanto di panciotto, camicia bianca sbottonata, borsa rossa nella mano destra e punto di colore, in perfetto e studiatissimo pendant, rappresentato da un foulard annodato stretto al collo. Sorriso discreto sul volto, passo deciso verso Montecitorio: pieno stile Santanchè, insomma.

La mattinata si era aperta per la ministra con la polemica innescata dal capodelegazione del Pd all'Europarlamento, Brando Benifei: "Santanchè non parteciperà agli Stati Generali del Turismo il prossimo weekend perché 'impegnata' ad 'analizzare e affrontare numerosi dossier'. Un inizio imbarazzante per la nuova ministra: il turismo merita ascolto e competenza, non pressappochismo".

Proseguita, poi, con il discorso programmatico della Meloni in aula, commentato così dalla senatrice di Fratelli d'Italia raggiunta dall'agenzia Adnkronos: "Un grande discorso, pieno di contenuti, e anche un discorso di speranza per gli italiani". Meloni "ha fatto quel passaggio su ognuna di noi che è stato pazzesco. Nessuno di noi poteva immaginare che la prima donna presidente del sconsiglio sarebbe stata una giovane donna di destra".