Vittorio Feltri gela Merlino: "Illusi, chissenefrega"

26 ottobre 2022

"Non ha mai parlato di Resistenza". Maria Teresa Meli, firma politica del Corriere della Sera, ospite in studio di Myrta Merlino a L'aria che tira fa le pulci a Giorgia Meloni dopo il suo discorso per la fiducia alla Camera. "Il passaggio sul fascismo e quello sulle leggi razziali sono senz'altro importanti - riconosce la Meli al neo-premier - ma non ha ricordato che questo venerdì ricorre la Marcia su Roma. E poi ha detto 'non sono mai stata fascista', che francamente mi ricorda il 'non sono mai stato comunista' di Walter Weltroni. E sulle bollette e sul caro energia non ha detto cosa farà".

Le risponde a stretto giro di posta Vittorio Feltri, fondatore di Libero collegato da Milano. "Mancava la lista del come, non trovi? Con quali soldi faranno le cose?", gli chiede la Merlino. "Nei discorsi uno non può infilare tutto quello che vorrebbe, io mi aspetto di vedere il governo in azione e dopodiché lo giudicheremo. Al momento è solo un esercizio retorico, le solite banalità. Ho sentito ancora parlare di Resistenza, cose vecchie come il cucco che risalgono a un secolo fa e che non interessano più a nessuno. Ma chissenefrega".





"Oggi bisogna pensare a cosa sta accadendo nel nostro paese e la Meloni mi sembra già abbastanza attrezzata per affrontare l'emergenza - prosegue Feltri -. Poi può anche darsi che la Meloni fallisca, ma è inutile che si facciano illusioni quelli che pensano che abbia già fallito prima di incominciare. Questo è assolutamente comico". "Però ha parlato di Risorgimento ma non di Resistenza...", contesta la Merlino. Feltri però rimane irremovibile e taglia corto: "Da lei mi aspetto che governi il paese, non che faccia un saggio storico. Chissenefrega". Amen.