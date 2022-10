Tommaso Cerno travolge Barbacetto: "Taci, non capisci niente"

27 ottobre 2022 a

Scontro durissimo tra Tommaso Cerno e Gianni Barbacetto su Silvio Berlusconi, da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 27 ottobre: "È più che un highlander, ci sono diversi Berlusconi, cambia con il tempo", dice il direttore de L'Identità. "Ci sono diversi Berlusconi nella storia d'Italia, è una specie di Regina d'Inghilterra, affronta cose completamente differenti con nature nuove e una identità sua inconfondibile, una firma che vedi sempre". Ma il giornalista del Fatto Quotidiano lo interrompe: "Povera regina, lei non ha mai avuto rapporti con la mafia".

A questo punto Tommaso Cerno si imbestialisce: "Tu non capisci l'italiano, non capisci niente Barbacetto, taci. Ma vuoi farmi finire un discorso? Almeno ascolta e poi dirai la solita cosa sulla mafia, tanto la dici da vent'anni". "Eh, ma non l'avete capita ancora", ribatte il giornalista del Fatto Quotidiano. Quindi Cerno riprende il suo discorso: "Ok ce la spieghi dopo. Allora io non do un giudizio su ogni cosa. Berlusconi era in un momento alla Jane Austin, doveva scegliere tra orgoglio e pregiudizio. Ieri ha scelto l'orgoglio, ha detto io ho fondato il centrodestra italiano e ora nasce qualcosa di nuovo che durerà anche dopo di me". "Ha deciso di fare il padre nobile".