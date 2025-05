Tagadà, Rosy Bindi: "Meloni assente a Kiev? Ha fallito"

"Se Putin non accoglie al volo quest'occasione, manifesta quello che in troppi hanno pensato su di lui, e cioè che non ha nessuna intenzione di siglare un accordo nonostante l'offerta di Trump all'inizio sia stata molto generosa nei suoi confronti": Rosy Bindi lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, parlando dell'incontro a Istanbul di giovedì 15 maggio. Un incontro che potrebbe portare alla fine della guerra in Ucraina e che vedrebbe Zelensky, Putin e Trump come protagonisti.

"Se questo incontro giovedì non ci sarà, ci aspettano tempi peggiori di quelli che già stiamo vivendo", ha sottolineato l'ex ministra. Che poi ha aggiunto: "Io ho sempre auspicato che insieme alle armi si aprissero vie diplomatiche, sono sorpresa del fatto che questo sia avvenuto con Trump, non ho mai capito perché non è successo prima. Avrei auspicato un ruolo dell'Europa più forte".