Leone XIV, cosa spunta dal passato del fratello del Papa

È necessario che dalle parti della stampa che tanto piace ai progressisti prendano una decisione. Il Papa nuovo, Leone XIV, è vicino alla sinistra o invece ha radici tra i conservatori, o addirittura è circondato da una famiglia sessista, cattiva e No Vax? Perché a leggere le cronache di questi giorni sui giornaloni la confusione regna sovrana. Oggi è il turno del fratello del Papa, Louis Prevost. Sul banco degli imputati de La Stampa. E udite, udtie, non solo è stato un militare della Us Navy (è forse una colpa?), ma addirittura "non ha mai fatto mistero della sue viscerali antipatie per i democratici". Eh già, quando la si pensa in modo differente e si va contro il pensiero unico della sinistra, ecco che si arriva ad "antipatie viscerali".

Viene subito salvato il Papa che deve far gioco per forza al mainstream progressita con mezza riga: "Pur avendo votato tre volte alle primarie repubblicane, non ha lesinato critiche all'attuale amministrazione Usa".