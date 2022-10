PiazzaPulita, rissa Fittipaldi-De Girolamo: "Tu a Ballando...", "Zotico maschilista"

28 ottobre 2022 a

"A me non piace l'approccio etico-morale sulle cose". Nunzia De Girolamo attacca Emiliano Fittipaldi di Domani per l'articolo su impieghi e stipendi di Guido Crosetto (il ministro della Difesa ha già annunciato querela nei confronti del quotidiano edito da De Benedetti) e a Piazzapulita si scatena il caos. L'ex firma dell'Espresso risponde scendendo pesantemente sul personale. "Ci è stata riempita la testa sul tribunale dei migliori", prosegue la De Girolamo. "Non c'è niente di etico-morale - replica Fittipaldi -, è fare i giornalisti. Evidentemente tu non l'hai mai fatto in vita tua, hai fatto altre cose, hai fatto politica, hai fatto Ballando con le stelle e adesso devi imparare a fare giornalismo. Non fare lezioni di giornalismo ad altri".

"Questione di opportunità". Formigli getta fango su Crosetto? Ricoperto di insulti

"Non esagerare", intima Francesco Borgonovo, ospite anche lui in studio da Corrado Formigli a La7. "Non essere così zotico, non essere così maschilista...", è la reazione quasi disgustata della De Girolamo, con una smorfia più che eloquente stampata sul volto. "E quel riferimento a Ballando...".





"Non scendo al tuo livello". Rissa De Girolamo-Fittipaldi, guarda il video di Piazzapulita

"Il maschilismo non c'entra niente e lo sai bene", si difende Fittipaldi. "Possiamo fare richiamo anche a cose che hai fatto tu, un po' infondate...", aggiunge sibillina Nunzia sul conto del giornalista di Domani, che balbetta: "Quali, dimmene una", "Non scendo al tuo livello, Fittipaldi. Non scendo al tuo livello". "Non litigate adesso", interviene Formigli con un filo di soddisfazione. "Ci sarà un seguito sull'affaire Crosetto?". Altro giro, altro fango e altra rissa in arrivo.