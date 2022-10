Rula Jebreal, l'ultimo delirio: "Marcia su Roma? Ecco il fascismo"

28 ottobre 2022 a

Rula Jebreal torna a parlare di pericolo fascista in Italia. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, la giornalista scrive: "100 anni fa la marcia su Roma. Esiste ancora un rischio fascismo? Il fascismo è ancora tra noi con la sua ideologia, la sua retorica e il suo giustizialismo/ violenza…", quindi mostra due articoli di giornale sull'arresto avvenuto ieri 27 ottobre a Bari di un giovane, Luigi Antonio Pennelli, 23 anni da compiere, con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. In una chat su WhatsApp chiamata 'Gran Consiglio' composta da 121 persone non elencate, si legge: "Sono armato e pronto con la mia squadra di camerati" e si indicava un appuntamento a Roma per il 28 ottobre 2022.

Ma al tweet di Rula Jebreal hanno risposto con ironia gli utenti: "L'isterìa e il complesso di persecuzione sono patologie curabili", scrive uno. "Ma prenditi una pausa", aggiunge un altro. "Infatti si è spostato a sinistra", osserva qualcuno. E ancora: "Hai ragione! Infatti quello che è successo alla Sapienza va proprio in quella direzione...i fasci sono ancora in mezzo a noi". Quindi un altro chiosa: "Il fascismo è morto nel '45. Oggi ci sono lesionati che si richiamano al fascismo".