Sondaggio-Masia, "solo questione di tempo": chi rischia il sorpasso

Giorgia Meloni inarrestabile. Nuovo sondaggio di Fabrizio Masia, nuovo trionfo di Fratelli d'Italia. Ospite di Agorà su Rai3, l'amministratore delegato di Emg Acqua snocciola i consensi aggiornati. E ancora una volta, nella puntata di lunedì 31 ottobre, la Meloni è in testa. "Il partito di Giorgia Meloni sembra monopolizzare il consenso elettorale. Il Pd continua invece a decrescere, la crisi è conclamata", premette l'esperto prima di mostrare i numeri.

Questi ultimi infatti parlano chiaro: Fratelli d'Italia cresce fino al 27,6 per cento, registrando un uno 0,3 per cento in più rispetto alla scorsa settimana e addirittura più 1,6 dal giorno delle elezioni del 25 settembre. Segue il quasi sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico, con Enrico Letta che cala al 17,3 per cento (-0,4 in sette giorni). Dietro, appunto, la forza politica guidata da Giuseppe Conte. I grillini conquistano il 17 per cento (+0,3), guadagnando oltre un punto e mezzo dalle urne.

Più dietro si posiziona la Lega ferma all'8,4 per cento. Mentre Azione e Italia Viva, con il cosiddetto Terzo Polo, si piazzano un passo avanti a Forza Italia. Silvio Berlusconi arriva al 7,5 perdendo un ulteriore 0,1 per cento. In ogni caso a destare più scalpore è il calo dei dem. Sempre Masia sul Pd si era pronunciato così: "Deve aprirsi a una nuova fase di riflessione per valutare le condizioni necessarie a capire se ci sono alleanze in campo. Se fosse entrato in coalizione con il centro o con la sinistra, il Pd avrebbe pareggiato le elezioni o quanto meno non avrebbe dato la maggioranza al centro destra. Io credo che ci sia una decisione da prendere sulla base della sensibilità politica della dirigenza del partito democratico: aprire verso il centro, intercettando anche voti dal centrodestra; oppure accordarsi con i Cinque stelle magari perdendo un po' di centro, ma costruendo un fronte più compatto".