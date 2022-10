Ignazio La Russa, la bellissima assistente? "Come si è fatta notare"

31 ottobre 2022 a

La bellissima, biondissima e giovanissima assistente del presidente del Senato Ignazio La Russa, si chiama Camilla Bianca Mattioli. Ed è impossibile non notarla. Sempre accanto al neo presidente del Senato, la Mattioli, 29enne originaria di Finale Emilia, percorso universitario tra la Lumsa e la Luiss Guido Carli di Roma concluso con una tesi di laurea su Silvio Berlusconi, è entrata nello staff di La Russa qualche anno fa.

Come riporta il sito www.mowmag.com, la sua tesi di laurea magistrale in relazioni internazionali, nell’anno accademico 2016/2017 con relatore Massimiliano Panarari, si intitolava “Come Berlusconi ha cambiato le campagne elettorali in Italia”. E partiva dalla crisi di sistema, per passare poi a Tangentopoli e la crisi dei partiti della prima Repubblica, a Silvio Berlusconi imprenditore economico e politico e a Berlusconi tra politica e impresa, con l’organizzazione di Forza Italia.

Da qui Camilla Bianca analizzava il berlusconismo come fenomeno socioculturale e politico, della tv come strumento di egemonia subculturale, della strategia comunicativa, delle declinazioni e degli strumenti della comunicazione berlusconiana in campagna elettorale, per finire poi con la campagna elettorale del 1994 e con il come e il perché della campagna elettorale vincente. In tutto 180 pagine.

Ragazza molto stimata alle cronache nazionali era passata per esempio per qualche secondo sulla Rai, sul Tg1, dove l’attenzione degli spettatori è stata senz’altro attratta dal suo look con completo rosa shocking.