Ong, Parenzo insulta Piantedosi: "Boiata pazzesca"

Prosegue il braccio di ferro tra il governo e le ong. Esecutivo e ministri non hanno alcuna intenzione di far sbarcare i migranti a bordo delle organizzazioni non governative battenti bandiere straniere. Non a caso Humanity 1 e Geo Barents sono ferme da giorni a Catania. Una situazione che non trova d'accordo David Parenzo. Ed eccolo attaccare il governo e lanciare una chiara frecciata a Matteo Piantedosi, titolare del Viminale.

"Sia detto con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari, 'lo sbarco selettivo' è una boiata pazzesca! Il Governo deve solo sperare che nessun migrante sulla nave muoia o si tolga la vita. Stanno giocando con una polveriera umana". Il riferimento del conduttore di La7 è alla decisione arrivata dopo l'ispezione delle autorità italiane nei confronti dei 35 migranti giudicati "non fragili" a bordo della ong tedesca. A loro infatti è stato negato lo sbarco sulla base del decreto governativo del 4 novembre scorso che ripercorre la cosiddetta politica dei "porti chiusi".

"Ricordo - replica Matteo Salvini - che quando erano in vigore i decreti sicurezza non solo erano diminuiti gli sbarchi, ma si erano dimezzati i morti e i dispersi nel Mar Mediterraneo: questi non sono naufragi ma viaggi organizzati, chi è a bordo di quelle navi paga circa tremila dollari che diventano armi e droga per i trafficanti. Quindi bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani, che è gravissimo, ma anche di armi e di droga legati al primo". Insomma, il vicepremier chiude il caso e zittisce Parenzo.