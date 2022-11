Stasera Italia, Vittorio Feltri definitivo sulle Ong: "Perché una nave tedesca..."

07 novembre 2022 a

Il caso-Ong tiene banco, sia a livello politico sia in televisione, per ovvie ragioni. Oggi, lunedì 7 novembre, la giornata è stata convulsa sia al porto di Catania sia a Reggio Calabria.

E di quanto sta accadendo, del braccio di ferro tra il governo Meloni e l'Unione europea, sullo sfondo le proteste della sinistra, si fa il punto a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli in onda su Rete 4.

Ospite in collegamento ecco Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, che dice la sua in modo netto. "Dal mio punto di vista le persone in difficoltà vanno soccorse e messe al sicuro, ma c'è anche da dire che purtroppo i regolamenti internazionali andrebbero modificati - premette il direttore -. Perché per esempio una nave tedesca che viene a raccogliere dei migranti che stanno male e stanno per affogare merita anche applausi, ma non si capisce perché debba poi portare i migranti in Italia. Lo dice il regolamento internazionale? È un regolamento del cavolo...", conclude Vittorio Feltri.