Mezz'ora in più, Annunziata oltre il ridicolo: "Suo padre partigiano e lei al governo"

Lucia Annunziata si copre di ridicolo. Accade a Mezz'ora in più, nella puntata andata in onda domenica 13 novembre. In collegamento con Rai 3, Giuseppe Valditara. Il ministro dell'Istruzione è stato al centro della polemica dopo una lettera inviata agli studenti. Qua Valditara ricordava i danni commessi dal comunismo, salvo poi precisare che "sono figlio di un partigiano". Ecco allora che la giornalista esordisce: "Che cos'è per lei avere un padre partigiano ed essere in un governo di destra, sono curiosa?".

Immediata la replica di Valditara: "Non c'è niente da dire, la destra a cui appartengo è una destra liberale. Mio padre non potrebbe che apprezzare, dato che combatteva per la libertà e la democrazia. Io sono dell'idea che al momento il paese più sovranista sia la Germania".

Ma non finisce qui, perché il ministro spiega che "il 4 novembre è la data del coronamento della nostra unità nazionale e serve a fare riflettere sul risorgimento, sulla prima guerra mondiale. Credo che sia una cosa positiva, così come su cosa abbia comportato il crollo del muro di Berlino. È una grande giornata di libertà e mi stranizza che la sinistra, non abbia colto questa grande occasione per un dibattito". Insomma, Valditara parla di"una polemica un po' retrò, come se qualcuno avesse degli scheletri nell'armadio del quale non vuole assolutamente liberarsi".