Cartabianca, il retroscena di Vespa: "Cosa è successo tra Macron e Meloni"

Bruno Vespa, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 15 novembre rivela un retroscena sulla crisi diplomatica tra Francia e Italia: "C’era un accordo informale tra Macron e Meloni per il quale la Francia avrebbe accolto la nave Ocean Viking". Poi, prosegue il direttore di Porta a porta, "ha parlato Matteo Salvini. A quanto pare l’Eliseo si è irritato per la pubblicità data alla notizia". Detto questo, osserva Vespa, "la reazione della Francia è stata fuori misura".

In studio c'è anche Laura Boldrini che però attacca: "Com’è possibile che da Palazzo Chigi nessuno abbia sentito l’ambasciatore o il ministro degli Esteri per avere un riscontro dalla Francia sulla questione Ocean Viking? Si è presa per buona una notizia dell’Ansa, da lì il corto circuito". E ancora: "È falso che Ong e scafisti si diano appuntamento in mare, non ci sono evidenze in merito. C’è un aereo umanitario che sorvola il Mediterraneo per monitorare le emergenze". Ma Vespa a quel punto la stronca: "Non possiamo consentire che le navi delle Ong facciano il loro comodo".

Rispetto invece alla guerra in Ucraina il giornalista e conduttore dice: "Ho parlato con Zelensky e la moglie qualche tempo fa e lui non è certo un pazzo. Sa benissimo che un’escalation ulteriore non servirebbe. E non a caso proprio oggi ha pubblicato un decalogo con le condizioni di pace".