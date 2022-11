Stasera Italia, Senaldi picchia duro contro Zelensky: "Se queste sono le richieste..."

16 novembre 2022 a

Missile russo o missile ucraino, quello che ha colpito e ucciso in Polonia? Una questione d'importanza decisiva, con conseguenze potenzialmente devastanti sul conflitto in corso e non solo. E il tema tiene banco anche a Stasera Italia, il programma di approfondimento condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, la puntata è quella di mercoledì 26 novembre.

Ospite in collegamento ecco Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Si parla anche delle condizioni poste da Volodymyr Zelensky per trattare, ovvero il ripristino dei limiti territoriali originari, Crimea compresa. E nel frattempo, Zelensky continua ad accusare la Russia: per lui il missile era del Cremlino. Usa, Joe Biden e Nato, al contrario, ritengono fosse un razzo ucraino.

E su queste basi, Senaldi osserva: "Diciamo che se queste sono le richieste la via verso la pace è ancora lunga. Ieri subito Biden da Bali ha detto: è un missile ucraino, difficile che sia russo. Insomma, voleva disinnescare una potenziale crisi. Questa è la direzione, il messaggio è molto chiaro. Tutti spingono per abbassare la tensione e abbassare la tensione dovrebbe servire a trovare una soluzione al conflitto", conclude Senaldi, che però si mostra scettico sulla possibilità di raggiungere accordi e, dunque, la pace.