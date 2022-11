Stasera Italia, Buonamici: "Sapete la mia impressione?", la vergogna della Ue

10 novembre 2022 a

La gestione del fenomeno migratorio da parte del governo Meloni è entrata nel mirino di parecchi commentatori, giornalisti e analisti. La situazione, però, è piuttosto complicata, anche e soprattutto per la poca collaborazione da parte dell'Unione europea. Ne ha parlato la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici nello studio di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4: "L'impressione è che l'Europa sia lontana e che tale resterà".

La Buonamici ha spiegato che i tentativi di far ragionare l'Europa ci sono già stati in passato. Non è una novità. Ora, però, si riprova: "Di nuovo lunedì Tajani ai ministri degli Esteri europei riproporrà questa questione - ha continuato il mezzo busto del Tg di Canale 5 - è evidente che l'Italia da sola non ce la fa. E quindi tenta con questa linea tra l'umanità e la legalità di dare un indirizzo".

La giornalista, infine, ha lanciato una stoccata alla Francia, che nel frattempo ha bacchettato l'Italia e il suo governo per il modo in cui sono stati gestiti i migranti e le Ong: "Voglio anche dire: da che pulpito arrivano le prediche e le critiche dei francesi con quello che fanno alle nostre frontiere e che abbiamo visto fare in questi anni a Ventimiglia?".