Stasera Italia, Toti travolge Macron: "Va avanti da anni, cosa fa la Francia"

12 novembre 2022 a

a

a

La Francia continua a a tenere il punto: guerra contro l'Italia sul fronte migranti. Dopo le scintille tra Macron e la Meloni per lo sbarco della Ocean Viking nel porto di Tolone, sono scattati i respingimenti a Ventimiglia. Controlli serrati alla frontiera e sui treni in transito.

Meloni in difficoltà? "Chi gode nel governo": ong, il retroscena-choc

La polizia francese ha ricevuto ordini precisi da Parigi e dunque si materializza la "vendetta transalpina". Ma i francesi che ci danno lezioni di accoglienza scordano il modo in cui loro trattano gli immigrati. Le cronache di questi ultimi anni sono piene di respingimenti al confine con percosse sui migranti e l'uso di metodi poco ortodossi per rispedirli in Italia. Ma nonostante queste violenze, Parigi ci dà lezioni.

"Accogliamo migliaia di migranti?". Ecco le vere cifre: lo scandalo-Francia

E a rinfrescare la memoria all'Eliseo c'ha pensato Giovanni Toti che intervenendo a Stasera Italia ha immediatamente messo in chiaro le cose. Il governatore della Liguria sa bene cosa accade a Ventimiglia e così afferma: "I francesi predicano la solidarietà ma la praticano molto poco. Tutti i giorni sono ottanta i migranti che vengono intercettati sul confine tra Italia e Francia e vengono riaccompagnati in Italia, questo va avanti dal 2016". La pura e semplice verità. Ecco dunque mostrata tutta l'ipocrisia di Parigi. I francesi fanno i maestrini sui migranti sulle spalle dell'Italia.