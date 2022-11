Stasera Italia, Feltri: "La vera differenza tra noi e i francesi"

14 novembre 2022 a

a

a

Si parla della crisi diplomatica tra Italia e Francia sulla questione delle navi Ong e dei migranti dopo il caso della Ocean Viking da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 14 novembre. In collegamento c'è Vittorio Feltri che spiega la vera differenza tra noi italiani e i francesi. "Il problema non è facilmente risolvibile perché la Francia, con la quale fortunatamente siamo riusciti a riappacificarsi, continua a Ventimiglia e nei dintorni a non far entrare alcun immigrato e per non far entrare questi poveri disgraziati nel suo Paese", osserva ancora il direttore editoriale di Libero, "addirittura, per non farli entrare mobilita degli agenti che usano dei mezzi anche molto sbrigativi".

"Vuol dire che, tutto sommato, noi italiani nella situazione difficile in cui siamo ridotti", aggiunge Vittorio Feltri, "esercitiamo ancora un tipo di umanità accettabile, cosa che non mi risulta accada in altri Paesi", aggiunge il direttore di Libero. "Per quanto riguarda la Germania, anche se non ha porti marittimi, è un Paese europeo e dovrebbe accogliere chi deve accogliere", conclude Feltri.