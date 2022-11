Cicciogamer89, "evaso un milione": Italia sotto-choc. E lui...

19 novembre 2022 a

Cicciogamer89 sarebbe stato denunciato per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva. Dalle indagini della Guardia di Finanza sarebbe emerso che il noto youtuber avrebbe evaso oltre un milione di euro di compensi negli ultimi cinque anni. “Sono cascato dal pero - ha dichiarato il diretto interessato - davvero non ne so nulla. Comunque sono qui per chiarire al meglio la situazione, ma vi posso garantire che non sono un evasore”.

Considerato uno dei più importanti youtuber italiani, Cicciogamer89 è stato oggetto di accertamenti approfonditi da parte dei finanzieri di Roma, che avrebbero appurato l’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonostante lo youtuber avesse percepito, attraverso bonifici dall’estero, i compensi derivanti siia dalla semplice visualizzazione della striscia pubblicitaria, veicolata sul canale YouTube, sia dall’apertura della pagina pubblicizzata. A conclusione delle attività ispettive, i finanzieri avrebbero appurato l’omesso versamento di imposte dirette per oltre 400mila euro e dell’iva per circa 160mila.

Appresa la notizia, Cicciogamer89 è apparso sinceramente sorpreso n alcune store su Instagram: “C’è un controllo fiscale ma non c’è nessuna cartella, si sta ancora discutendo la mia posizione. Anticipo che io ho sempre pagato i miei F24, non voglio nascondere nulla, voglio parlare di questa cosa qui perché davvero non so cosa sta succedendo. Non sono un evasore, ho sempre pagato tutto quello che dovevo”.