Malena: "Devono farlo davvero. E tremano": sesso, la pazzesca rivelazione

20 novembre 2022 a

a

a

Una lunga, lunghissima intervista concessa a mowmag.com. A parlare è Malena, la star dell'hard con un passato nella politica e nel Pd. Si racconta a tutto campo: dall'infanzia ad oggi, senza omettere nulla. E ovviamente c'è molto spazio dedicato al sesso, quello che è il suo lavoro.

Una laurea in biologia mancata, un passato da agente immobiliare, il primo fidanzato lo ha avuto a sette anni, poi per 12 anni è stata amante di un uomo, quindi il racconto delle sue esperienze da scambista. "Mi paragonano a Cristiano Ronaldo, ma io preferisco Lino Banfi...", scherza Malena.

Dunque, le ricordano che a causa del suo mestiere, nel privato il sesso è quasi azzerato. E lei conferma. "Eh sì. C’è anche da dire che gli uomini sono abituati a fare i gradassi con il sesso. Ti dicono: Ti prendo e non sai cosa ti faccio.... Il problema è che con me devono farlo davvero e lì casca l’asino. Gli uomini tremano", rivela.

E ancora: "Nelle serate live me ne accorgo, mi si avvicinano e gli sento il cuore battere, mi fanno tanta tenerezza. A volte me lo chiedo ancora: ma è possibile che riesca a suscitare tante emozioni? Vuol dire che sono entrata nel loro immaginario, che non sono qualcosa di virtuale", conclude Malena.