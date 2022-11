Lilli Gruber, la toga svela un segreto: "La prima a chiederlo", ora tutto torna

21 novembre 2022 a

Nicola Gratteri in libreria. Il Procuratore di Catanzaro esce con il suo nuovo libro, "Fuori dai confini". L'opera si sofferma sulla 'ndrangheta nel mondo e quello che accadrà dopo la guerra in Ucraina. Proprio per presentare la sua ultima fatica, Gratteri farà il giro delle tv. Non tutte però. A spiegarlo è lui stesso sulle colonne di Affaritaliani.it, dove ammette: "Me lo hanno chiesto tante trasmissioni televisive certamente andrò da Lilli Gruber, a Otto e mezzo, su La7, perché è stata la prima a prenotarsi, ma ci vado con piacere dalla Gruber perché mi dà la possibilità di rispondere e non c’è confusione, né caos. In altre trasmissioni non sempre si riesce a concludere un pensiero e questo non va bene, ma non per me, ma perché penso che la collettività debba essere messa a conoscenza di quale è la situazione attuale della criminalità organizzata in Italia in maniera completa e corretta. Lo spettatore fa fatica a seguire un format dove parlano contemporaneamente 7 o 8 persone".

Sempre su La7 potrebbe essere la sua seconda ospitata. Il magistrato non esclude un salto a PiazzaPulita: "Vedrò più avanti non ho deciso - precisa -, anche perché in questo momento sono molto impegnato, oltre che con il lavoro giudiziario, anche con gli ultimi dettagli del nuovo palazzo della Procura di Catanzaro, inaugurato il 15 novembre ufficialmente, ma anche con la ristrutturazione di un archivio distrettuale, che stiamo ultimando, e con i lavori per la creazione di una nuova sede per la Procura Europea".

Di certo però Gratteri non si presenterà nel salotto di Che Tempo Che Fa. Il motivo? Il suo conduttore. "Non vengo invitato da tempo, ma non mi interessa. Forse andrò al Tg2 post, comunque è ovvio ognuno ha le proprie preferenze anche io preferisco andare nelle trasmissioni dove ho maggiore stima per i conduttori, stessa cosa vale per la carta stampata". Più chiaro di così.