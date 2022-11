Otto e Mezzo, "come deve apparire Meloni": dalla Gruber, una frase pesantissima

16 novembre 2022 a

a

a

Politica e guerra si intrecciano inesorabilmente, soprattutto in questi giorni, col G20 e non solo. Già, perché la guerra è un tema su cui i leader devono fare molta attenzione, oltre a prendere posizione. E sul conflitto, sull'invasione russa dell'Ucraina, la posizione del premier Giorgia Meloni è netta, inequivocabile: con la Nato e contro Vladimir Putin, senza indugi.

E degli intrecci tra politica e guerra se ne parla a Otto e Mezzo il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove ospite in studio, nella puntata di mercoledì 16 novembre, c'è Lucio Caracciolo, direttore di Limes ed esperto di geopolitica.

Caracciolo, interpellato dalla Gruber, si spende proprio sulla Meloni, che ha appena chiuso il G20, dove ha incontrato anche Joe Biden. E il direttore di Limes, parlando della presidente del Consiglio, ha ricordato: "Meloni deve apparire più americana degli americani". Già, perché un'amministrazione democratica, quella Usa, non vede di buon occhio un governo italiano di destra. Ragione per la quale, appunto, sul tema del conflitto, Meloni deve "apparire più americana degli americani". Anche se, ovviamente, non è una questione di apparenza.