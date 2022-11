Otto e Mezzo, Moratti: "Sorpresa in arrivo", sconcerto-Gruber

19 novembre 2022 a

La prima intervista in tv di Letizia Moratti, dopo l'annuncio della sua candidatura a governatore della Lombardia con una sua lista civica appoggiata dal Terzo polo, arriva a Otto e mezzo, su La7, e Lilli Gruber si sfrega le mani per lo scoop.

Lady Letizia, dopo aver mollato il centrodestra e tentato di trovare il sostegno del Pd (come suggerito ai dem stessi dall'Ingegnere Carlo De Benedetti), non si sottrae al clima di gaudio dello studio, dove dalla padrona di casa al direttore della Stampa Massimo Giannini tutti cercano di tirarla per la giacchetta invitandola a fare campagna elettorale contro il leghista Attilio Fontana, governatore uscente, e la coalizione che un paio di anni fa l'aveva chiamata al Pirellone.





"Oggi ho chiamato sia Majorino che Fontana e ho chiesto loro di fare una campagna leale, perché l'interesse dei nostri cittadini è che ci si misuri sui contenuti e non sugli schieramenti - premette con fare istituzionale l'ex sindaco di Milano -. Sicuramente in questo momento c'è un grande fermento in politica, con una destra-destra e una sinistra-sinistra. Mi aspetto altre grandi sorprese". Il tono è quello di chi sa qualcosa che ancora non può dire.

Chissà, magari qualche movimento tellurico da qui alle prossime settimane, qualche ribaltone in grado di ridisegnare sondaggi, equilibri politici e, chissà, magari pure alleanze. "Ah delle sorprese? Che sorprese potrebbero esserci?", domanda sinceramente spiazzata la Gruber. "Eh Lilli, se sono sorprese non si possono dire. Vorrà dire che avrai occasione di invitarmi un'altra volta". Due piccioni con una fava.