Otto e mezzo, Scanzi al veleno: "Già tanto se conoscono Povia e Pupo"

23 novembre 2022 a

a

a

"La manovra è una Robin Hood al contrario": Andrea Scanzi, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha criticato duramente la Legge di Bilancio approvata dal governo Meloni. Ma non si è limitato a questo. Perché poi si è scagliato anche contro la coalizione di centrodestra, sparando un colpo bassissimo: "Sentivo Bersani citare Esiodo, nel centrodestra italiano è già tanto se conoscono Povia e Pupo".

"Guerra ai poveri". Furia Bersani, scatenato contro la manovra

Di fronte all'interruzione della conduttrice, Scanzi ha corretto un po' il tiro dicendo: "Quando sento le dichiarazioni e vedo le facce di gente di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, vedo gente molto preparata ma anche gente secondo me profondamente impreparata". "Anche nel M5s ne avevamo visti tanti di impreparati...", ha detto allora la Gruber. E il giornalista del Fatto Quotidiano ha replicato: "Si, ma anche nel Pd e tra i renziani".

L'intervento di Scanzi a Otto e mezzo

"Perché sei come Vladimir Putin": Senaldi asfalta Orsini

Infine Scanzi ha fatto riferimento a un episodio che ha per protagonista Durigon: "Ieri il sottosegretario al Lavoro, a fronte della domanda in cui gli si diceva 'come fanno i disoccupati a cercare lavoro?', ha risposto che lo troveranno... ma dove? Nell'ovetto kinder? Questo è il governo, un governo che regala ai ricchi e toglie ai poveri".