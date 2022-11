Padellaro, sospetto su Meloni: "Sicuri che si taglierà gli attributi?"

25 novembre 2022 a

Antonio Padellaro non è affatto convinto che il presidente del Consiglio eliminerà il reddito di cittadinanza: "Ma siamo proprio sicuri che, quando sarà il momento, il governo Meloni intenda tagliarsi gli attributi? Ovvero, come annunciato, procedere alla cancellazione del Reddito di cittadinanza, e proprio nel 2024 anno delle elezioni europee?", scrive nel suo editoriale su Il Fatto quotidiano. E ancora, chiede: "Ma siamo proprio sicuri che, in quella campagna elettorale, Matteo Salvini non rivendicherà, non senza un pizzico d'orgoglio, di essere stato lui a sottoscrivere, al tempo del governo gialloverde, quel Rdc voluto dai 5Stelle? Ma siamo proprio sicuri che Silvio Berlusconi, giunti al dunque, non ricorderà di avere proposto lui, in persona (e, guarda caso, alla vigilia del fatidico 25 settembre) di 'aumentare il reddito a tutti i cittadini che sono nella povertà che nel nostro Paese esiste ed è drammatica'?".

Insomma, secondo Padellaro alla fine Giorgia Meloni si farà una domanda: "Per quale diavolo di motivo devo lasciare che - dopo avere gettato nella miseria, già dal prossimo agosto 404 mila famiglie - altre due milioni di persone che percepiscono il sussidio maledicano me e il mio governo? Per gettarsi, definitivamente, nelle braccia di Giuseppe Conte?". E conclude: "Scommettiamo che, già in Parlamento, le grida contro il 'reddito dei fannulloni' si faranno meno accese?".