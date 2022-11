Alessia Morani dalla Gentili, "la povertà...". Ricoperta di insulti

24 novembre 2022 a

"La povertà aumenterà". Alessia Morani, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha criticato duramente la manovra, soprattutto per la stretta sul reddito di cittadinanza. In particolare, ha detto: "Toccano adesso il reddito senza chiarire come lo si modifica e chi sono gli occupabili". Peccato, però, che gran parte degli utenti su Twitter le abbia dato torto.

Qualcuno, per esempio, commentando l'intervento della dem nel programma di Rete 4, ha scritto: "Ma ci rendiamo conto??? Il RdiC pomo della discordia, se non ripartono l'industria e il commercio il sistema crolla. Hanno impoverito l'Italia e adesso difendono i poveri, vogliono spendere soldi che non ci sono, fare debiti per pagare i debiti". Qualcun altro invece: "Disse la Morani, quella che i pensionati se non avevano soldi potevano mettere ipoteca sulla casa!". E ancora: "Morani quale rispetto avete portato voi ai poveri? Voi cosa avete fatto in 11 anni? Ci dica ci dica".

Sul tema è intervenuto anche Andrea Delmastro, pure lui ospite della trasmissione: "A Conte diciamo che abbiamo tracciato una linea che ci distingue nettamente, puntiamo sulla totale decontribuzione per i primi tre anni per l'assunzione di donne, giovani under 36 e percettori del reddito".