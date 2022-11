Otto e Mezzo, Giannini lancia accuse: "Chi favorisce questo governo"

24 novembre 2022 a

"Le prime misure del governo? Un certo lassismo dal punto di vista fiscale". Parola di Massimo Giannini, ospite nella puntata di giovedì 22 novembre su La7 di Otto e Mezzo. Qui, nello studio di Lilli Gruber, al centro c'è la rottamazione delle cartelle: "Stai facendo un discreto favore a chi non paga le tasse, questo è ovvio. Insomma, si strizza l'occhio a chi sotto il profilo fiscale ha una fedeltà latente", prosegue il giornalista.

"Ogni maglia che si allarga favorisce l'evasore - gli fa eco Nicola Gratteri senza però nascondere una certa contrarietà rispetto alle parole del direttore de La Stampa -. Il recupero crediti in Italia è difficile, chi fa evasione si fa consigliare da esperti". Ma Giannini non ne intende sapere: "La rottamazione arriva solo fino al 2015. E chi non ha pagato a causa del Covid?".

Gratteri è più ottimista, almeno verso il governo. A suo dire prima di giudicare l'operato dell'esecutivo bisogna far passare del tempo. E proprio su questo insiste quando la conduttrice lo incalza: "Cosa ne pensi del governo Meloni che disse di avere come nemico la mafia?". "È presto per dare una valutazione, però la Meloni l'ha detto mentre il governo precedente no", Una chiara stoccata a Mario Draghi.