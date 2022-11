Sam Helena, foto su Onlyfans: "Licenziata", che lavoro fa

28 novembre 2022 a

a

a

Può costare carissima a Sam Helena la sua seconda professione. Anzi, la sua seconda vita. La bella poliziotta inglese rischia infatti di essere licenziata in tronco da Scotland Yard a causa dello scandalo che l'ha travolta. L'agente era infatti una star di Onlyfans, il sito per adulti che consente agli abbonati di accedere ai contenuti a luci rosse pubblicati dalle modelle iscritte.

Antonia, ricca a 26 anni grazie a Onlyfans: i suoi video, roba estrema | Guarda

Il nome d'arte, Inked Barbie, era tutto un programma. Peraltro, la sua passione per foto senza veli decisamente sopra le righe non era un vizietto "carbonaro" e riservato a pochi. La Helena infatti aveva anche una pagina Instagram con selfie e foto più che esplicite. La ragazza si definisce "Good Girl, Gone Bad". La brutta piega, però, ora è tutta della sua carriera "ufficiale".

A far scoppiare il caso è stata la denuncia di alcuni colleghi, scandalizzati dal fatto che la Helena abbia utilizzato anche la divisa da agente per uno dei suoi contenuti hard, gettando dunque discredito sull'intero corpo britannico.

Scatta foto in lingerie, licenziata in tempo record: sapete chi è questa donna? | Guarda

Peraltro, tra una foto in lingerie succinta e l'altra, la poliziotta non faceva mistero di avere anche un piercing sulla lingua, severamente vietato dal regolamento interno di Scotland Yard. Al momento, riferiscono i tabloid britannici, Sam è stata "sospesa" per aver gettato "ombre sulla Polizia".