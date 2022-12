Maria Giovanna Maglie: "Sono stata molto male. Ma...", lo sfogo che dice tutto

07 dicembre 2022 a

"Sono stata molto male, è vero. Ma da quanto dura questo Pippone sui contanti, il pos, i 60 euro, la mafia l'antimafia, l'illegalità?": Maria Giovanna Maglie affida questo sfogo a Twitter, lamentandosi della polemica attuale sui pagamenti elettronici. La giornalista ha fatto sapere nei giorni scorsi di essere stata ricoverata in ospedale per degli interventi, senza però entrare nel dettaglio delle operazioni a cui si è sottoposta. Alla fine del tweet ha scritto: "Aiuto, Io vorrei solo un caffè".

La Maglie, insomma, è tornata a farsi sentire dopo la breve pausa. Ieri, sempre su Twitter, ha bollato Carlo Cottarelli, neo-senatore del Pd, come "ridicolo" per aver accusato il governatore Attilio Fontana per il ritardo di un treno regionale in Lombardia. Ma non è tutto. Perché in un altro tweet la giornalista è tornata sull'utilizzo del pos. In Italia sembra non si parli d'altro dopo che il governo Meloni ha annunciato di voler innalzare a 60 euro la soglia minima per i pagamenti con carta.

"Gli italiani preferiscono il pos. No gli italiani preferiscono i contanti. Non ci siamo capiti. La questione è un'altra, si chiama libertà di gestire i tuoi soldi come ti pare", ha scritto la Maglie. Quando poi un utente ha risposto: "Lei non parla a nome degli italiani. È solamente una mistificatrice della realtà. Si accetti per quello che è!", la giornalista ha replicato: "Ma vada aff***... ecco, la guarigione si avvicina".