Lady Soumahoro "devastata": esplode l'ira, chi porta in tribunale

Non c'è pace per Liliane Murekatete. La moglie del deputato Aboubakar Soumahoro non deve solo fare i conti con la cooperativa indagata con l'accusa di mancati pagamenti e di pessime condizioni di lavoro in cui teneva i dipendenti. Ad oggi infatti la Murekatete è al centro della cronaca per le sue foto osé. Scatti che la ritraggono senza veli pubblicati in forma anonima e diffusi da Dagospia. Una mossa che avrebbe "devastato psicologicamente" la donna, tanto da spingerla a prendere seri provvedimenti.

Stando al Messaggero sarebbe già scattata la denuncia ai danni del fotografo Elio Leonardo Carchidi. "Come suo avvocato - commenta Lorenzo Borrè - segnalo continui appostamenti di troupe televisive davanti alla sua abitazione, furti di immagini del figlio di tre anni (attività vietata), immagini diffuse senza consenso". Per questo "reagiremo nelle competenti sedi giudiziarie".

Eppure lo stesso Carchidi ha chiarito di non essere stato lui l'autore della soffiata. "No, non è il mio mestiere. E poi mi sono accorto casualmente della cosa vedendo le foto che sono state pubblicate in questi giorni dai giornali. Le foto hanno 10 anni". Per di più - come precisato dal fotografo - le immagini non sono mai state pagate. Dago, a scoop diffuso, ha scritto: "Un lettore birichino ci segnala: 'navigando mi sono imbattuto in due interessanti indizi: lasciando nome e mail, riceverete un pdf brochure contenente 11 foto di Liliane Murekatete. Vi consiglio di darci uno sguardo'". Chi ci sia dunque dietro non è dato sapersi. Certo è che Liliane è pronta ad andare a fondo della questione