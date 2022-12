Alessandra Ghisleri e la profezia sul Pd: "Ripercussioni importanti"

12 dicembre 2022 a

"Compromette il rapporto fra italiani e Ue": Alessandra Ghisleri, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha parlato del Qatargate, l'inchiesta per corruzione che ha travolto il Parlamento europeo. "Già gli italiani fanno fatica a capire e a comprendere che cosa si fa in Europa. Poi dalla descrizione che è stata fatta sembra ci siano solo sacchi di soldi, anche di piccolo taglio, che girano. La cosa grave è che un momento di crisi come quello attuale allontana la gente dal credere alle regole che ci vengono imposte da una politica facilmente corruttibile".

Secondo la sondaggista e direttrice di Euormedia Research, uno dei problemi è rappresentato dai lobbisti, che "crescono senza una regolamentazione, la gente guarda con attenzione". Non aiuterebbe nemmeno il fatto che in questo momento in Italia si sta parlando proprio di contanti: "Il fatto che ci siano di mezzo sacchi contenenti denaro nel momento in cui si parla di aumentare e diminuire l'utilizzo della carta scuote l'opinione pubblica", ha sottolineato la Ghisleri.

L'intervento di Alessandra Ghisleri a Tagadà

"Non abbiamo dati nuovi perché è una vicenda accaduta nel fine settimana, vediamo cosa succede nei prossimi giorni, ma avrà delle ripercussioni importanti", ha chiosato la sondaggista, spiegando che la vicenda avrà inevitabilmente delle conseguenze sul Pd e sulla sinistra in generale.