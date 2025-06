Sondaggio Ghisleri, cosa pensano gli italiani su Hamas? Tutto torna

Ora che Israele ha attaccato l'Iran, si apre ufficialmente un altro fronte di guerra in Medio Oriente. Ancora una volta, senza che l'Unione europea a guida Ursula von der Leyen tocchi palla. Come spiega Alessandra Ghisleri sulla Stampa, "gran parte degli italiani è convinta che i governi europei e la stessa Ue non mettano sullo stesso piano i conflitti israelo-palestinese e russo-ucraino". Una questione di percezione, che si traduce nel 70% degli intervistati nel sondaggio realizzato da Only numbers per Porta a Porta che ritiene esista una differenza importante nell'approccio. Il 67,9% dei cittadini percepisce quindi un doppio standard nei principi dichiarati. Il 66,3%, invece, sostiene che i governi europei stiano facendo poco o nulla nel merito.

Da qui, una sorta di politica dei doppi forni adottata dai governi europei. Molti infatti sostengono il diritto di Israele alla difesa, ma allo stesso tempo esprimono preoccupazione per le vittime civili di Gaza e per l'espansione degli insediamenti. Così i partiti in Italia sono divisi in due blocchi. Quelli di centrosinistra credono che nel conflitto tra Israele e la Palestina vi sia uno squilibrio di potere in cui i diritti umani e la giustizia sociale sono stati messi da parte. Tra le fila del Partito democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra, spiega Ghisleri, "queste convinzioni si avvicinano al 100% delle indicazioni". Discorso diverso, invece, per gli elettori del centrodestra. In questo caso non superano "il 60%. Significativo è il 51% dei sostenitori di Forza Italia, che seguendo le indicazioni del loro leader, Antonio Tajani, è persuaso che i governi dei diversi Paesi europei stiano facendo tutto il possibile per fermare quanto sta avvenendo a Gaza".