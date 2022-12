Vittorio Feltri, "intendo candidarmi": la svolta politica del direttore

14 dicembre 2022 a

“Finalmente guarito, basta guai”. Inizia così il tweet di Vittorio Feltri, che con un solo messaggio ha dato due notizie. “Intendo candidarmi per le regionali in Lombardia - ha aggiunto il direttore editoriale di Libero - nelle liste di Fratelli d’Italia in omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto”. Un gesto anche per “riparare” le dimissioni dal consiglio comunale di Milano, rassegnate dopo aver appreso della malattia.

“Il cancro non è un foruncolo - aveva spiegato Feltri lo scorso maggio in un’intervista al Corriere della Sera - la terapia è abbastanza lunga e impegnativa. Non posso andare in Consiglio comunale, in clinica, al giornale. In più visto che la mia utilità in aula era praticamente pari a zero non ho sofferto più di tanto. Mi dispiace per la gente che mi ha votato. È ciò che mi crea più disagio, ma sono anche convinto che le persone capiscano: un malato di cancro ha il diritto di curarsi”.

Feltri aveva motivato anche la scelta a sorpresa di candidarsi in consiglio comunale: “Non volevo provare nulla di nuovo, sennonché sono amico di Giorgia Meloni da un po’ di anni. L’ho incontrata un giorno a Milano negli uffici di La Russa e mi ha detto che sarebbe stato bello se mi fossi candidato con FdI. In un momento di debolezza mentale le ho detto di sì”.