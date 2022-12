Concita De Gregorio, il delirio: "Foto hot di lady Soumahoro? Colpa di Berlusconi"

15 dicembre 2022 a

Secondo Concita De Gregorio se Lady Soumahoro esibisce il suo corpo e si fa le foto osè la colpa è di Silvio Berlusconi. Il ragionamento della conduttrice di In onda e penna de La Repubblica parte dalla battuta del Cavaliere alla cena con il Monza calcio - "se vincete vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***" - che è "la misura esatta della funzione che le donne hanno nell'ordine sociale secondo Silvio B.", scrive La De Gregorio nel suo editoriale. Una funzione sociale che "da Colpo Grosso in avanti, tv dei primi anni Novanta, l'ha costruita e radicata demolendo con la lusinga del denaro (il successo che si misura col denaro) la prospettiva che gli anni Settanta avevano promesso".

Lady Soumahoro, la "giovane laureata": quella surreale difesa della Boldrini

Concita quindi prosegue con l'attacco a Marta Fascina, "para-moglie con rito fantoccio - utile a non disturbare la futura distribuzione degli averi agli eredi di sangue" che a quella cena non era certo "inerte perché sedata. Del resto una giovane di Portici che arriva a fare l'addetta stampa del Milan deve avere 'bella presenza', come si richiede negli annunci alle bariste". Insomma, conclude la De Gregorio, "che dall'esibizione del corpo passi la tua fortuna è un fatto acclarato e condiviso" ed è "questo che intendevo quando dicevo che Liliane Murekatete si è adeguata al modello". Ergoa la sua "difesa - mettendosi nei suoi panni, dieci anni fa - della sua aspirazione al successo: se così fan tutte allora vale anche per lei. Gli esiti poi sono sempre discussi e discutibili. Quel che si potrebbe fare è dare battaglia al modello". Ma "non è aria".