Paolo Mieli, "a chi sono andati quei soldi": la bomba sul Qatargate

Sulla scia del Qatargate, Andrea Cozzolino si è autosospeso dal gruppo S&D. L'eurodeputato napoletano ha come assistente proprio Francesco Giorgi, arrestato insieme alla compagna Eva Kaili e Antonio Panzeri nell'inchiesta per corruzione. E a due giorni di distanza lo stesso Partito democratico lo "sospende cautelativamente dall'albo degli iscritti e degli elettori". Questo però a Paolo Mieli, ospite di Tagadà nella puntata di venerdì 16 dicembre su La7, non basta: "È comunque tardi - confessa a Tiziana Panella -. Il partito socialista greco, appena saputa la notizia, ha subito sospeso la Kaili. Non ha aspettato di fare queste ritualità".

In ogni caso per Mieli si tratta di un dettaglio non da poco: "È una cosa di un certo interesse, è doppiamente importante. Tutti si autosospendono, anche Soumahoro si è autosospeso. Io questa cosa non la capisco". Poi però spezza una lancia a favore dei dem: "Importante che il Pd lo abbia sospeso senza arresto o il ritrovamento di banconote, ma solo all'uscita di elementi imbarazzanti".

Poi Mieli si lascia andare a una profezia. Per lui lo scandalo terrà poco banco: "Fra un po' non se ne parlerà più neanche al Parlamento europeo". Stando alle indiscrezioni dell'ex direttore del Corriere della Sera "si stanno mettendo d'accordo democristiani e socialisti per far passare la buriana". Da qui il sospetto: "La cosa in sé allude a qualcosa di molto più grande. È molto probabile che quelle cifre fossero delle provvigioni per mazzette". Insomma, che non andassero solo alla Kaili e Panzeri.