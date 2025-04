Paolo Mieli fa il nome: toto-Papa, ecco chi sceglie

Il Conclave partirà il 7 maggio, almeno un giorno di attesa in più rispetto alle indiscrezioni inziali. Il toto-Papa è scattato da una settimana, fin dai minuti successivi alla morte di Francesco (e in fondo già a febbraio, alla notizia del ricovero dell'88enne Bergoglio al Gemelli). Secondo vari rumors romani, il Pontefice preferito dal Pd e dalla sinistra italiana sarebbe monsignor Matteo Zuppi, presidente della Cei. E lo è anche di Paolo Mieli, che ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, non ha alcuna difficoltà ad ammetterlo.

"Sono convinto che visto che si prendono un giorno di più e i cardinali arrivano in aereo... - nota sarcastico l'editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera - Soprattutto diventa una cosa che fa diventare ridicolo il mondo dell'informazione. Oggi i giornali, non sapendo più come riempire 30 pagine sul Papa, ho visto che intervistavano Al Bano che dice che non è andato ai funerali, i ristoranti dove vanno a mangiare i cardinali, il toto-Papa a vanvera con nomi diversi perché non li fanno i vaticanisti ma in redazione alla sera, chi sale, chi scende... Rischiano di farci fare una figura ridicola".