PiazzaPulita, Paolo Mieli e la profezia su Leone XIV: "Si sporca le mani. E ricordate..."

"Questo è un Papa molto attivo sulle questioni politiche, per esempio sull'ambiente mandava il link per firmare la petizione cattolica sul clima. Sui social postava la marcia per il pianeta organizzata a Chiclayo, in Perù. Sarà anche un Papa colto, dottrinale, ma è anche un Papa che si sporca le mani". La presentazione di Leone XIV proposta da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, non trova del tutto d'accordo Paolo Mieli, ospite in studio.

Il nuovo Pontefice, il cardinale Robert Francis Prevost, "è soprattutto un Papa americano, sia pure agli antipodi di Trump - esordisce l'editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera -. Ci sono due americani al mondo importantissimi e famosissimi e questo rinforza l'America. Dopo questo incubo, per chi come me è diffidente nei confronti di Trump, l'America torna a essere l'America che produce anche altri personaggi".

"Non è un italiano - prosegue Mieli - e finisce con lui tutta la storia dei giochi conservatori... Ragazzi, l'altra volta era Scola, c'avete sempre 53 voti, è finita. E' durata 47 anni la storia del Papa straniero, lui è giovane, ha 69 anni e quindi molti dei nostri telespettatori non vedranno mai più un Papa italiano".