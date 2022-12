Maria Giovanna Maglie, "Elena ed io": l'ultima foto dall'ospedale

17 dicembre 2022 a

Maria Giovanna Maglie ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan direttamente dal letto di ospedale, dove appare sorridente assieme a una bambina. “Elena e io, verso la guarigione”, ha twittato la giornalista, che sembra essersi lasciata alle spalle il peggio. A inizio dicembre aveva infatti svelato di essere stata molto male. “Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite di Quarta Repubblica: a un certo punto mi si è come spenta la luce”, ha dichiarato la Maglie.

Da lì è partito un lungo calvario: un intervento d’urgenza all’European hospital di Roma le ha salvato la vita, poi però sono sorte alcune complicazioni. E così il 2 dicembre è arrivato un tweet: “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”. Adesso la Maglie vede la luce in fondo al tunnel: sono in tanti ad aspettarla di nuovo in tv a parlare di politica e non solo.

Il deputato Claudio Borghi è anche andata a trovarla in ospedale: “Posso assicurare che, seppur in convalescenza - ha twittato lo scorso 4 dicembre - è molto più viva di tutti i fessi che ogni giorno spuntano fuori dalle pareti. Una leonessa combatte sempre”. Non stupisce che proprio Borghi sia stato tra i primi a commentare l’ultima foto della Maglie: “Ci manchi come l’aria. Rimettiti in piedi e corri qui a combattere”.