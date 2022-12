Alessandro Orsini fuori controllo: "Le mie mani come armi. Guardate..."

18 dicembre 2022 a

a

a

"Salve a tutti, in questo video vorrei parlarvi delle mie mani": Alessandro Orsini, noto ai più per le sue opinioni sulla guerra in Ucraina, ha dato il via così a un video sul suo canale Youtube. Video che ha "sponsorizzato" anche sui suoi profili social. Su Twitter, per esempio, ha scritto: "Le mie mani come arma e il modo in cui le muovo in diretta. Un video per veicolare valori in cui credo molto. Grazie a chi si è iscritto al mio canale".

"Occidente estremista, un popolo al massacro": Orsini fuori controllo

"Io utilizzo le mani come armi - dice il professore nel filmato -. Le mie mani sono state oggetto di studio da parte di psicanalisti e psicologi". Orsini, poi, ha continuato: "Sono stato influenzato da una teoria sociologica, la 'teoria del conflitto'. Le mani ho imparato a usarle da bambino, grazie a mio padre. Mi ha portato in una palestra di Karate, che ho studiato per molti anni. Ho preso la cintura nera e poi mi sono specializzato in altri sport di combattimento".

A commentare il video in modo ironico ma anche pungente è stato il portale di Dagospia, dove si legge: "Chiamate uno bravo e speditelo a casa di Alessandro Orsini, sempre più in esaltazione ego-riferita".