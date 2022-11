Alessandra Moretti zittisce Orsini: "Questa è una..."

23 novembre 2022 a

Confronto tra posizioni inconciliabili a CartaBianca, su Rai 3. Da una parte Alessandro Orsini, professore diventato ormai capofila dei "pacifisti" (per qualcuno, dei "filo-Putin") d'Italia. Dall'altra Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd fedele osservatrice della linea filo-ucraina del partito.

"A Kherson - riflette Orsini - l’esercito russo si è ritirato perché prima di ingaggiare una battaglia campale doveva essere sicura di avere i rifornimenti, che non potevano arrivare perché i ponti erano stati danneggiati dagli ucraini". Quindi la nota polemica: "La strategia occidentale, basata su invio di armi a oltranza, sul no alla diplomazia e insulti contro i pacifisti è un fallimento totale. Questa strategia ha precipitato l’Ucraina in un inferno". Su queste parole, la Moretti esplode letteralmente: "Questa è una mistificazione magistrale. Putin sta tentando di sterminare un intero popolo colpendo i civili riducendoli alla fame e al gelo. Siamo di fronte a dei crimini di guerra. Si fa molta fatica a fare la pace con un soggetto che non riconosce l’Europa e non vuole i negoziati".

Alla puntata imbastita da Bianca Berlinguer partecipano anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero, e Tommaso Cerno ex senatore del Pd, poi fuoriuscito, e oggi direttore di un quotidiano "corsaro" come L'identità. "Nessuno sta facendo qualcosa perché questa guerra finisca", sottolinea l'ex firma di Manifesto e Repubblica. E proprio sul fattore "durata", Senaldi aggiunge: "La Russia sta perdendo sul campo e punta sul generale Inverno per lasciare la popolazione ucraina nel terrore".