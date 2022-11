Cartabianca, Orsini-choc: "Occidente estremista, popolo al massacro"

30 novembre 2022 a

"Unione Europea e Usa stanno mandando un popolo al massacro": Alessandro Orsini, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, torna a parlare della guerra in corso in Ucraina. E in particolare dice che "abbiamo davanti a noi due strade: una è quella della diplomazia, che l’Occidente disprezza. L’altra strada è l’invio di armi senza sosta. Chi sceglie le armi non è moderato, ma un estremista".

Orsini, insomma, si schiera ancora una volta contro l'invio di armi a Kiev. Sull'argomento, il professore ha avuto un dibattito piuttosto acceso con un altro ospite della trasmissione, Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia. "La guerra sta diventando sempre più estrema. Lupi, da moderato, lei cosa sta facendo per moderare il conflitto?", gli ha chiesto Orsini in modo provocatorio.

Lupi, comunque, ha detto di avere le idee molto chiare sul tema: "Il sostegno all’Ucraina con armi e sanzioni va di pari passo con la via della diplomazia. La Russia toglie acqua e luce alla popolazione. Non ci si difende dall’invasore a mani nude. Noi stiamo dalla parte dell’Occidente". Il deputato, insomma, non ha dubbi sulla questione dell'invio delle armi all'Ucraina. Anche perché finora sono stati proprio gli aiuti militari da parte dell'Occidente a permettere alle forze ucraine di difendersi.