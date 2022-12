Mughini sbrocca: "Mi fai venire un'ictus". Fascismo, Merlino di sasso

20 dicembre 2022 a

Giampiero Mughini dalla parte di Giorgia Meloni. Il giornalista ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di martedì 20 dicembre su La7 si dichiara piacevolmente colpito dal presidente del Consiglio. "La Meloni è protagonista di un romanzo che vale la pena leggere - esordisce di fronte a Myrta Merlino -. Stiamo parlando di una ragazzina di un quartiere di Roma che diventa premier nell'approvazione di quasi tutti".

Ecco allora la frecciata a sinistra e compagni: "Io durante la campagna elettorale mi sono annoiato a sentir parlare della necessità dell'antifascismo. Si poteva parlare di fascismo quando c'era, non oggi che non c'è più". Da qui lo sfogo: "Di che stiamo a parlare? Siamo nel terzo millennio, i problemi sono altri". Non tarda però ad arrivare dalla Merlino una domanda che scatena il suo ospite: "Quindi tu non credi neanche nel pericolo del post-fascismo?". E Mughini si getta sulla sedia, ribaltando la testa: "Non mi puoi fare questo, perché vuoi farmi venire un ictus? Ma che ti ho fatto di male?".

Il giornalista infatti ribadisce tutta la sua stima per la leader di Fratelli d'Italia, senza negare qualche falla all'interno del suo governo: "A me piace moltissimo, sta migliorando giorno per giorno, è andata a piangere dagli ebrei perché ci crede. Però non ha una squadra come l'Argentina, ha una squadra come la Sambenedettese". Insomma, l'esecutivo non è campione del Mondo e i rischi che ne consegue sono dietro l'angolo.