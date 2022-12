Alessandro Orsini e William Ampio? "Siete dei polli": la sconcertante spiegazione

20 dicembre 2022 a

Riavvolgere il nastro di qualche ora. Si torna a parlare di Alessandro Orsini, l'eccentrico prof che nell'ultimo anno ha fatto parlare, e tanto, di sé per le posizioni considerate filo-russe. Bene, nelle ultime ore la presenza fissa di CartaBianca - il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3 - è stato bersagliato da sfottò da ogni parte per una citazione di un articolo del New York Times dello scorso 5 febbraio.

E perché mai? Presto detto, Orsini ha detto quanto segue: "L’autore è William J. Ampio... È proprio come si scrive: A-M-P-I-O". Peccato che il vero nome dell'autore sia William J. Broad, ergo in molti hanno pensato che Orsini avesse letto direttamente quanto tradotto da Google Translate, poiché Broad, in italiano, si traduce proprio "ampio".

Eppure, secondo Orsini - ed ecco perché parliamo ancora di lui - siamo noi a non averci capito niente. E insomma, ci avrebbe preso tutti per i fondelli. Il professore di sociologia infatti ha commentato l'episodio e gli sfottò in un video sul suo canale YouTube, video in cui ha spiegato: "Oggi tutte le attenzioni della stampa nazionale sono su di me. Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa. Open di Enrico Mentana. Chi più ne ha, più ne metta. Allora io vorrei dire ai direttori di queste testate: polli, polli. È dal 24 febbraio che vi faccio girare su voi stessi. È dal 24 febbraio che vi uso come cose per farvi dire quello che io voglio dire. Ho fatto uno strafalcione ampio, molto ampio. Che ha portato una grande ampiezza di attenzioni sul mio canale Youtube", conclude Orsini. Insomma, sarebbe stata una "trappola", un escamotage per attrarre pubblico sul suo canale video. Gli crediamo? Anche no...