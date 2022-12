Roberto Verde: cosa significa il CPO (Certified Pre-Owner) di Rolex?

Francesco Fredella 21 dicembre 2022 a

Oggi intervistiamo Roberto Verde, appassionato e rivenditore esperto di Orologi di Lusso con Showroom a Verona “Goldfingers orologi”



Ho iniziato a sentire voci sul fatto che Rolex stesse lavorando a un'iniziativa ufficiale di pre-owned certificato a Marzo.

Le fonti mi hanno persino detto che il programma aveva un nome in codice, Project Timeless, ed è probabile che Rolex stia lavorando diligentemente in background ai suoi piani da molti anni.

I funzionari di Rolex non hanno mai negato lo sviluppo di un piano, ma hanno mantenuto il consueto silenzio monastico fino a oggi.

Cercherò di rispondere alle domande condividendo il mio pensiero personale.

Fino ad oggi Rolex ha mantenuto il settore degli orologi usati a distanza lasciandolo nelle mani di terzi e piattaforme come Chrono 24 | eBay | Catawiki e a commercianti. Quale è il piano di Rolex secondo te per il futuro?

A mio parere Rolex vuole raggiungere un maggior controllo su tutto il comparto del Second-hand, puntando ad avere una propria blockchain dei prodotti di secondo polso. n tutto ciò ci sono grosse difficoltà insuperabili per quanto riguarda il vintage e per determinati prodotti non molto giovani. Rolex da sempre è stata lontano dal secondo polso, ha mostrato indifferenza ai venditori e non ha dato molto valore all’oggetto usato in sé e per se; valorizzando solo ed esclusivamente l’oggetto nuovo e di conseguenza il suo affiliato che lo vende tutt’oggi.

Quali differenze riscontreranno i clienti secondo te nei prossimi mesi?

Non è chiaro ma a breve dovremmo vedere in azione questo programma perché Bucherer, boutique per eccellenza Rolex, fa parte di questo progetto pilota.

Quali sono le differenze tra i rivenditori autorizzati e i centri showroom di vendita orologi di secondo polso come il tuo?

Da sempre il concessionario (quindi il sistema di vendita dell’affiliato Rolex) si è concentrato sulla vendita dell’orologio nuovo, non si è mai concentrato sul valutare orologi di secondo polso, ne tantomeno venderli. Mi permetto di dire che sono due tipologie di lavoro totalmente differenti. La vendita di oggetti nuovi non ha naturalmente criticità e vantaggi che può avere quello di secondo polso. Noi, lo specifico, abbiamo dedicato anni e anni di studio e concentrazione sul secondo polso e sappiamo riconoscere tutti i punti critici di questi oggetti in ottica di compra-vendita. bLa vendita dell’orologio di secondo polso è anche da parte nostra mirata verso il collezionista, colui che apprezza la materia e ne esprime passione, ben lontano dalla idea di investimento e profitto a breve termine, al quale abbiamo assistito negli ultimi tempi.

Ti aspetti che gli orologi certificati autenticati da Rolex vengono rivenduti con una garanzia aggiuntiva che questo li rende più preziosi degli orologi Rolex che non sono sottoposti a questo processo?

Tutti gli orologi Rolex di secondo polso venduti dei re seller professionisti hanno sempre avuto una garanzia che certifica la loro genuinità. Naturalmente tutta la certificazione e controlli fatta da Rolex avrà un onere notevolmente diverso quindi con un costo maggiore che sarà a carico del futuro acquirente e mi permetto di dire che il re-seller professionista che lavora bene può dare la stessa garanzia. Garanzia certificata in termini di legge per l’affidabilità del prodotto. Sono sicuro che i prezzi degli orologi secondo polso dei re-seller saranno notevolmente più bassi e che i seller professionisti continueranno a proporre delle opportunità interessanti e sicure a prezzi molto più competitivi.

Quale è secondo te l’obiettivo finale di Rolex nel proporre questo programma ai suoi partner accreditati?

In un primo momento questo progetto può essere visto come una forma nuova di business a tutti gli effetti per casa Rolex, ma secondo me è un modo per certificare e schedare il maggior numero di orologi possibili.

Rolex pensi che aspetta che questa iniziativa finisca per stabilire i prezzi pubblicabili per gli orologi usati certificati, o sarà sempre il mercato a dettare i prezzi?

Assolutamente, sarà sempre il mercato a dettare i prezzi! Già si vedono le ombre di un enorme divario specialmente nella fascia contemporanea giovanissima, dal prezzo di listino originario alle proposte di rivendita al pubblico dello stesso oggetto usato.

In che modo Rolex si occuperà della scoperta di orologi falsi o rubati attraverso questo programma?

Non è stata data una risposta. Ci saranno sicuramente casi in cui i clienti avranno acquistato inconsapevolmente un orologio non coevo o rubato. Questo dovrebbe essere scoperto durante il processo di autenticazione, con conseguente conversazione scomoda con un cliente ignaro. Nel mio piccolo è da anni che combatto anche io con questa pratica, ho istituito da anni una associazione di commercianti del settore chiamata “Watchpassion”, Seller certificati che hanno tutti i requisiti per accontentare i clienti con prodotti di qualità e certificati. Una sorta di Guida Michelin degli orologi.

Bellissima iniziativa, me la potresti spiegare nel dettaglio “Watchpassion” ?

Come detto Watchpassion nasce nel 2019 da una mia iniziativa condivisa con dei colleghi. Nata fondamentalmente per una specifica esigenza di settore in quell’anno, oggi è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti noi. In Watchpassion ho sempre visto un obiettivo finale: sicurezza per il commerciante e sicurezza per il privato appassionato e non.. Sicurezza che negli anni evidenzieremo con molteplici iniziative le quali sono in pieno sviluppo ed evoluzione. Vi invito a visitare il sito www.watchpassion.it



Per gli appassionati degli orologi in lettura dove possono trovare il tuo negozio “Goldfingers”?

Ricordo a tutti i lettori che il mio Showroom si trova a Verona in p.zza Pradaval, 8 , attività storica che porto avanti da più di 15 anni. Potrai trovare i migliori marchi, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Iwc, Cartier, Omega, Panerai e molto altro..