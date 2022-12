Maria Giovanna Maglie, la foto che dice tutto: "Sono ancora in ospedale. Ma..."

27 dicembre 2022 a

Un 2022 difficile, per Maria Giovanna Maglie, soprattutto gli ultimi mesi, trascorsi per la maggior parte del tempo in ospedale. A raccontare parte del calvario è stata proprio lei, la diretta interessata, che ha spiegato come fosse da Nicola Porro a Quarta Repubblica quando "si è spenta la luce". Poi il ricovero per un intervento che avrebbe dovuto essere quasi di routine, intervento al quale però ne sono seguiti diversi altri a causa di alcune complicazioni.

La Maglie aveva svelato cosa le stesse accadendo pubblicando proprio una foto dal letto d'ospedale, in cui spiegava su Twitter a chi le chiedeva conto della sua assenza, lei sempre così presente e combattiva sul social cinguettante. Dopo quella foto dall'ospedale e dopo aver raccontato cosa le stessa accadendo, Maria Giovanna Maglie è tornata a twittare con la veemenza che la contraddistingue, un segno accolto con sollievo da tutta la comunità che la segue.

E ora, la giornalista ha voluto mandare un nuovo, importante, messaggio. Un messaggio rivolto a tutti i suoi follower su Twitter. "Basta foto ospedaliere. Dopo tre mesi una mano di trucco e guardiamo al futuro anche se sono ancora in ospedale. Natale non è stato facile ma presto sarà tutto dimenticato. Grazie di cuore dell'affetto che i miei amici mi hanno riservato e auguri per il 2023", ha cinguettato Maria Giovanna Maglie, allegando una foto che la ritrae in primo piano con trucco e rossetto. Parole, quelle della Maglie, che rassicurano. Combattiva e sul pezzo come sempre.