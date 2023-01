Ratzinger, Giordano svela la vergogna dei cardinali: "Mentre passa la bara..."

06 gennaio 2023 a

a

a

Mario Giordano, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, mostra il dettaglio di una immagine scattata durante le esequie che si sono tenute ieri 5 gennaio di Papa Ratzinger, in cui si vedono alcuni cardinali che con i cellulari fanno delle foto alla sua bara. "Umile e rispettoso dubbio. Ma i cardinali che ai funerali di Benedetto XVI non trovano di meglio che scattare la foto alla bara? Credo in un solo social, dio onnipotente...", ironizza il giornalista di Mediaset e conduttore di Fuori dal coro.

Un tweet che viene subito commentato da decine di utenti. "Che squallore! Soprattutto, come mai i cardinali erano al funerale con il cellulare?", si chiede uno. "Carissimo Mario, è una cosa veramente ignobile scattare delle foto ad una bara. Ma stiamo scherzando? Dove sono finiti il rispetto e l'umiltà nei confronti di una bara che, si presume, contenga il corpo di una persona defunta, per cui il rispetto e l'umiltà sono basilari", scrive un altro. E ancora: "è una cosa di cattivo gusto, a prescindere da chi la fa". "Io dico solo che non ci sono parole... Se questo è il credo... Ma non mi stupisce più niente perché anche la chiesa non è tutto perfetto", si legge. "Siamo arrivati a livelli pessimi e si può ancora peggiorare".